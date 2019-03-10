إعصار يوقف حركة القطارات في ألمانيا

توقفت حركة القطارات في ثاني أكبر مدينة ألمانية في شمال الراين – وستفاليا، بسبب إعصار قوي أطلق عليه اسم " إيبرهارد".

ووفقا لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" فإنه "بسبب التوقف المستمر في حركة القطارات بسبب الإعصار، قررت شركة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات في منطقة شمال الراين — ويستفاليا بشكل كامل".

حيث تم إيقاف القطارات بعيدة المدى مع هامبورغ، هانوفر، كاسل- فيلهيلمسهوه وفرانكفورت حيث يوجد أكبر مطار في البلاد.

ووفقا للشركة، فقد توقف الاتصال الدولي مع أمستردام وبلجيكا وهولندا بشكل كامل".

وأفادت شركة " DB Regio" بدورها بأن "حركة القطارات الإقليمية والقطارات الكهربائية بالمدينة قد تم إيقافها لأسباب أمنية".