بوتين يعزي رئيسة إثيوبيا في حادث تحطم الطائرة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتي عن تعازيه للرئيسة الأثيوبية سهلورق زودي ورئيس الوزراء آبي أحمد علي بحادث تحطم طائرة من طراز بوينغ 737.
وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، في وقت سابق، عن تحطم طائرتها المتجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا بالإضافة إلى 8 من الطاقم.
وأكدت أن "مواطنين من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأميركية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة"، مشييرة إلى أن "جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم".
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