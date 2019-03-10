الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة عاد من سويسرا بعد تلقيه العلاج

أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عاد مإلى الجزائر بعد زيارة خاصة إلى جنيف في سويسرا حيث قام بإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد مغادرته الجزائر في 24 شباط الماضي".

وكانت الطائرة الرئاسية الجزائرية قد وصلت إلى مطار بوفاريك العسكري في ضواحي الجزائر العاصمة قادمة من جنيف في سويسرا حيث كان يتلقى بوتفليقة العلاج.

وخضع بوتفليقة للعلاج في المشفى الجامعي في جنيف وقد نقل عبر موكب سيارات إلى مطار جنيف ليعود بعدها إلى الجزائر.

واندلعت احتجاجات في الجزائر رفضا لترشح بوتفليقة، الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، لعهدة رئاسية خامسة.