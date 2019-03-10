قوات سوريا الديمقراطية: تطلق هجوما على جيب داعش الأخير في الشرق السوري

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أن "المهلة التي منحتها لمسلحي "داعش" للاستسلام في جيبه الأخير الواقع في الشرق السوري انتهت وهي مستعدة الآن لإتمام حملتها ضد التنظيم".

وأكد مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي أن "المهلة التي قدمناها لـ"داعش" للاستلام انتهت. وقواتنا مستعدة الآن للتحرك وإنجاز تحرير ما تبقى لديه"، مشيراً الى أن "قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إنقاذ آلاف المدنيين خلال الشهر الماضي، زد على ذلك آلاف العناصر من داعش يستسلمون لقواتنا".

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أشار بالي إلى أن "مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في الجبهة الأمامية تلقوا أمرا بالتقدم"، لافتاً الى "أننا نتوقع التحرك هذا المساء وفي أي لحظة".