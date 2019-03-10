وزارة الدفاع اليمنية تشدد على رفع الجاهزية القتالية لمواجهة الحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأحد، على رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش، استعداداً لمعركة الحسم، واستكمالا لتحرير باقي أراضي البلاد من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق الشمالية.

وأكد المقدشي ،خلال اجتماع عقده في محافظة مأرب، شرقي البلاد، مع رؤساء الهيئات والدوائر وعدد من قيادات الجيش الوطني، أن الحوثيين يرفضون السلام وأن خيار الحسم هو الحل الوحيد معهم.

وأضاف، وفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني "نحن في مرحلة صعبة توجب علينا التكاتف والاصطفاف لمواجهة عدونا الغاشم الذي قتل ودمر وأهلك الحرث والنسل".

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وتابع المقدشي قائلا "نحن ملزمون بالترفع عن الخلافات والمصالح الضيقة والعمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني"، طالبا من الجميع التحلي بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم.

وأعلن أن وزارته توصلت إلى حلول لمعظم المشكلات التي كانت تواجه الجيش الوطني، مشيرا إلى أن الرواتب ستنتظم شهريا في وقت قريب، وأن هناك حلولا عاجلة لمسألة التغذية.

وجاء تصريح المقدشي غداة تصريح مشابه لوزير الدفاع في حكومة الحوثيين، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الذي قال أمس السبت، إن هناك مفاجآت وقوة فاعلة سيتم استخدامها في قادم الأيام وفي الوقت المناسب إذا ما استمرت ما وصفها بـ "قوى الشر والعدوان في غيها وتجبرها وحبك المؤامرات ضد الشعب والوطن"، في إشارة إلى القوات الحكومية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

ويخوض الجيش اليمني ،مدعوما بقوات التحالف الدولي بقيادة السعودية، قتالا ضد الحوثيين الذين استولوا على مفاصل الدولة في عام 2014من أجل اعادة سيطرة الحكومة الشرعية على كل ربوع البلاد.