"غير متبرجاتٍ".. الإفتاء تضع شروط اتباع النساء للجنائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اتباع النساء للجنائز وتشييعها، جائز شرعًا خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها الأحد، أنه يشترط لاتباع النساء الجنازَة مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة أو لطم الخدود، وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.
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