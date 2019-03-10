ترامب يطلب غدًا من الكونجرس 8.6 مليار دولار تمويلًا إضافيا للجدار الحدودي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن – (أ ش أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه طلب غدا الاثنين للكونجرس للحصول على 6ر8 مليار دولار كتمويل إضافي لبناء الجدار الذي تعهد به على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك، والذي يستهدف به مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذا المطلب ـ المرتبط بالميزانية الجديدة لعام 2020 ـ يزيد بواقع ستة أمثال مما خصصه الكونجرس للمشروعات الحدودية في كل من العامين الماليين الماضيين، كما يزيد بستة في المائة عما كان يرمي إليه ترامب من خلال طلب صلاحيات طارئة في هذا العام.

ويعارض نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي ـ الذين لهم أغلبية مقاعد مجلس النواب ـ بناء هذا الجدار ويعتبرونه غير ضروري وغير أخلاقي، الأمر الذي يقف حائلا أمام إمكانية تمرير مطلب ترامب الجمهوري الذي يسيطر حزبه على مجلس الشيوخ.

ويرى المحللون أنه سواء قبل الكونجرس مطلب ترامب أم لم يقبله، فإن هذا المطلب قد يساعده في وضع إطار لرؤيته الخاصة بأمن حدود بلاده مع اقتراب السباق الرئاسي لانتخابات 2020 الرئاسية والتي يسعى ترامب لإعادة انتخابه فيها.

ويذكر أن شعار " ابنوا الجدار" كان من أبرز تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 ، وقد وضع بالفعل في حملة إعادة انتخابه للعام المقبل عبارة " استكملوا الجدار" وهو الشعار الذي بدأ ينتشر على اللافتات الدعائية في حملته.