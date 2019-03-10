"أفريقية النواب" تنعي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

نعى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب المصري وأعضاء اللجنة، ضحايا حادث تحطم الطائرة الاثيوبية.

وقدم رضوان، خالص العزاء والمواساة لدولة أثيوبيا قيادة وحكومة وشعباً، والأهالي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي في كينيا.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لم ينجح أحد من ركاب الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 149 راكبا من 33 دولة وطاقما يضم 8 أفراد.