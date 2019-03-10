مصرع شخص وإصابة 3 في انفجار مستودع أسطوانات أكسجين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الأحد، في انفجار مستودع لأسطوانات الأكسجين في مدينة أدفو بمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أدفو، بانفجار مستودع لأسطوانات الأكسجين في منطقة الشيخ علي، التابعة لمجلس قروي الكلح شرق أدفو، ووجود وفيات ومصابين.

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وقال النقيب محمود عبدالفتاح رئيس إدارة الحماية المدنية في أدفو، إنه جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، فور وقوع الانفجار وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وأضاف العميد أيمن محمد رضا لرئيس مدينة أدفو، أن الانفجار وقع أثناء قيام صاحب مستودع لأسطوانات الأكسجين، بإعادة تعبئة الأسطوانات، ما أسفر عن احتراق المستودع ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.