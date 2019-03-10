برلين تعلن وجود ألمان بين ضحايا حادث الطائرة الاثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/اديس ابابا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن وجود ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة الاثيوبية، دون أن تحدد الوزارة العدد الدقيق لهؤلاء الألمان.

وكانت الطائرة البوينج التابعة لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية سقطت اليوم الأحد ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

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