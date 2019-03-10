محافظ قنا عن محور "قوص - نقادة": يخدم 3 مشروعات عملاقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، العمل في محور "قوص - نقادة" الذي يمتد بطول 19 كيلو متر، ويربط بين كافة الطرق الطولية بداية من الطريق الصحراوي الغربي، وحتى الصحراوي الشرقي من خلال 14 كوبري و12 نفقًا بتكلفة مليار و260 مليون جنيه.

وتفقد الهجان الأعمال الإنشائية التي تجري بالكوبري العلوي على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، أعلى ترعة الكلابية ضمن امتداد المحور، مشيرًا إلى نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال في المشروع، وصلت إلى 30% فيما وصلت نسبة تنفيذ الكوبري على النيل إلى 65%.

وقال الهجان إن مشروع محور "قوص – نقادة" أحد أهم المشروعات القومية والتنموية في قنا، والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة، حيث يخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلًا، كمشروع المثلث الذهبي، ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة، والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية في قفط.