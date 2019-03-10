رفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الانعقاد غد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان بعد انتهاء مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية فيما عدا المادة الثانية لإعادة الصياغة.

ومن المقرر أن يعاود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال ما جاء في جدول أعمال المجلس.

ووافق البرلمان اليوم، على ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختيار الفريق كامل الوزير، لحقيبة النقل والمواصلات، خلفا للدكتور هشام عرفات، الوزير المستقيل على خلفية حادث قطار محطة مصر.

وشدد عبدالعال، على الأعضاء ضرورة الالتزام بالحضور.