الجنايات تتنحى عن محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد البديع محمد الحسيني، اليوم الأحد، التنحي محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت، لاستشعارها الحرج.

وأرسلت المحكمة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.