بالصور- "عنيك في عنينا" تجري 74 عملية جراحة مجانية بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: تواصل مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى، تقديم خدماتها بأسوان، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة". وأجرت المبادرة 74 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان لمرضى العيون، في قرى محافظة أسوان خلال فبراير الماضي. وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، إن المبادرة والتي يتم تنفيذها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وتستهدف الحد من مسببات العمى واصلت خلال الفترة الماضية نشاطها الخدمي في الكشف وعلاج غير القادرين في أسوان بالتنسيق مع قيادات المحافظة، وبدعم من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

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