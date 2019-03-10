قالت وكالة الانباء الجزائرية ان قوات الشرطة اوقفت عقب المظاهرات التي شهدتها الجزائر 195 شخصا . و قدرت الشرطة الجزائرية عدد المتظاهرين اليوم و المناهضين لترشح الرئيس بوتفليقة بحوالي 500 الف شخص

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الجزائرية توقف 195 متظاهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.