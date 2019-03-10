مقتل 200 حوثي بغارات جوية للتحالف العربي في اليمن

قتل ما لا يقل عن 200 فرد من مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، في غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعات لهم في مديرية كشر بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت " أنالتحالف العربي أعلن أنه نفذ ضربات جوية نوعية استهدف بها قطع طرق الإمداد والمقاتلين التابعين لمليشيا الحوثي في مديرية كشر وكان الهدف منها هو حماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر
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