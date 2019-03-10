زار رئيس الوزراء آبي أحمد، موقع حادث سقوط طائرة خطوط الطيران الإثيوبية، التي أودت بحياة 157، في وقت سابق من بعد ظهر هذا اليوم.
وخلال الزيارة، أعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق على الضحايا، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل الدعم للأسر التي فقدت في هذا الحادث، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة
وكانت طائرة من طراز بوينج 737 MAX 8 تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تحطمت في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، وكان على متنها 157 شخصًا لقوا مصرعهم جميعا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء إثيوبيا يزور موقع حادث الطائرة ويقدم الدعم لعائلات الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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