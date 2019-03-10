الجبير يبحث مع مسئول أوروبي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

اجرى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير مباحثات مع منسق شئون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيركوف اليوم الأحد أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. دي كيركوف اليوم الأحد أوجه التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وفي سياق منفصل، بحث الجبير مع رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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