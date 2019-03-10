أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن (تيار المستقبل) نزيه نجم، أن التيار مع كشف كافة مرتكبي وقائع الفساد، وأن رئيس الوزراء سعد الحريري ليس لديه أي مانع إزاء المحاسبة والمساءلة، مشيرا إلى أن لبنان في أمس الحاجة إلى سير عجلة الحكومة بعد أن تأخر تشكيلها لمدة 9 أشهر، وبعد سنوات من تعطل المجلس النيابي.
وأشار النائب عن تيار المستقبل – في حديث اليوم الأحد لإذاعة لبنان – إلى أن هناك الكثير من أوجه الفساد والإهدار، خصوصا في الميناء الرئيسي والمطار وعلى النقاط الحدودية مع سوريا.
وفيما يتعلق بالحملة التي أطلقها حزب الله على رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، أكد النائب نزيه نجم أن "السنيورة" رجل دولة من الطراز الأول، ومن لديه دليل قاطع ضده فليقدمه، مضيفا:
وتطرق إلى ملف النازحين السوريين، مؤكدا أن أحدا لا يريد الإبقاء عليهم في لبنان، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد تتحمل الأعباء الكبيرة لأزمة النزوح السوري، وأن الجميع يعولون على الدور الروسي في هذا الملف، باعتبار أن روسيا كانت قد أطلقت مبادرة لعودة النازحين من الدول المضيفة إلى سوريا، لافتا إلى أن زيارة الرئيس ميشال عون المرتقبة إلى موسكو تكتسب أهمية كبيرة في إطار حل هذا الموضوع.
يشار إلى أن (حزب الله) كان قد أطلق عبر أحد نوابه بمجلس النواب، حملة ضد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، قال فيها
وعقّب السنيورة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، مؤكدا أن كافة الأموال التي أشار إليها نائب حزب الله، أنفقت بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية وبعد مراجعة الجهات الرقابية والمحاسبية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين، واستعرض خلال المؤتمر مجموعة من الجداول والمستندات والبيانات الإحصائية التي تشير إلى أوجه الإنفاق لذلك المبلغ.
واعتبرت أوساط سياسية بتيار المستقبل وقوى ( 14 آذار) المناهضة لحزب الله، أن الحملة التي يقودها الحزب مؤخرا، تستهدف – بطريق غير مباشر – النيل من رئيس الوزراء سعد الحريري والضغط عليه سياسيا، خاصة وأن فؤاد السنيورة يعد أحد كبار السياسيين المقربين من الحريري وتياره.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: نعول على روسيا في ملف النزوح السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.