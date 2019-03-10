الجيش اليمني يستهدف تعزيزات الحوثيين بالجوف

استهدفت مدفعية الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تحركات مليشيا الحوثي في مديرية خب الشعف شمالي شرق محافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن القصف استهدف، تعزيزات لمليشيا الحوثي، في منطقة وادي

"خب"، كانت متجهة إلى الجبهة مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها.