بولتون يبدي ارتياح واشنطن حيال بقاء قوات فرنسية وبريطانية في سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "متفائلة جداً" حيال مشاركة فرنسا والمملكة المتحدّة في القوة التي قرر الرئيس الأميركي إبقاءها في سوريا.

وقال جون بولتون لقناة "ايه بي سي" الأميركية" من خلال محادثاتي مع نظيري البريطاني والفرنسي، أنا متفائل جداً لمشاركتهم".

ولا شيء رسمياً حتى الآن، لكن رئاسة الأركان الأميركية تواصل مشاوراتها، كما أوضح المسؤول في البيت الأبيض.

وأكد بولتون ألا تعارض بين التصريحات التي يكررها ترامب بدون توقف منذ أسابيع بأن تنظيم "داعش" الإرهابي قد انتهى مئة في المئة، وتصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الذي قال إن المعركة ضد التنظيم "بعيدة من الانتهاء".

وقال إن ترامب "لم يتحدث أبداً عن أن القضاء على "داعش" على الأرض يعني نهاية تنظيم "داعش" بشكل عام".

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وتابع "نعلم بأن الوضع ليس كذلك"، موضحاً أن "التهديد سيبقى، لكن واحداً من الأسباب التي من أجلها يلتزم الرئيس إبقاء وجود أميركي في العراق وقوة صغيرة من المراقبين في سوريا، هو التصدي لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم داعش".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في ديسمبر السحب الكامل والنهائي لألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سوريا، معلناً انتصاراً تاماً على تنظيم "داعش".

ومنذ ذلك الحين، حاول الكونجرس والبنتاغون إقناعه بعدم التسرع في الانسحاب وإبقاء نحو 200 عنصر أميركي في هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري، تدعمهم قوات من الدول الحليفة.