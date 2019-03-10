الرئيس الفلسطيني يكلف محمد أشتية بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، القيادي في حركة فتح، محمد اشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، حسب ما أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.

وجاء تكليف أشتية بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير الماضي. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم، إجراءات تقشفية وتأخير صرف نسب من رواتب موظفيها مع تصاعد أزمتها المالية جراء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب التي تجنيها للحكومة الفلسطينية.

وقال وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، في مؤتمر صحفي برام الله، إن رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير الماضي ستصرف اليوم الأحد بنسبة 50 بالمئة بما لا يقل عن 2000 شيكل إسرائيلي.

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وأوضح بشارة أن 40 بالمئة من الموظفين ممن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل سيتقاضون راتباً كاملاً، فيما يتلقى الباقون بحد أدنى 50 بالمئة من قيمة الراتب.

وأعلن بشارة تبني موازنة طوارئ تشمل وقف التعيينات والترقيات وشراء العقارات والسيارات وتقنين بدلات السفر وجملة من القرارات، لتخفيف الأزمة المالية.

وحذر مسؤولون فلسطينيون مؤخراً من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع الاحتلال الإسرائيلي بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدر أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بنحو 200 إلى 250 مليون دولار أميركي شهرياً وتشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية.