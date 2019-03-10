كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول طائرة بوتفليقة إلى مطار عسكري في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت منذ قليل طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

وبحسب التلفزيون الرسمي الجزائري، "وصل الرئيس بوتفليقة إلى المطار العسكري بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية".

يأتي ذلك، بعد نقل تلفزيون النهار الجزائري، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعود إلى الجزائر اليوم الأحد، قادما من جنيف بعدما أنهي سلسلة من الفحوصات الطبية الروتينية".