الرجاء يتعرف على أول غائب بمباراته المقبلة أمام أوتوهو الكونغولي

تأكد رسمياً غياب بدر بانون، لاعب فريق الرجاء الرياضي، عن المباراة المقبلة لفريقه أمام أوتوهو الكونغولي، برسم الأسبوع السادس من دور مجموعات كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم، خارج الديار.

ولم يمهل حكم اللقاء اللاعب بانون أكثر من 25 دقيقة تقريباً، ليشهر في وجهه بطاقة صفراء، بعد تدخل قوي في حق لاعب حسنية أكادير، في المباراة التي تجمع الطرفين في هاته الأثناء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات البطولة القارية.

وراكم بانون البطائق الصفراء في اللقاءات الأخيرة لكأس “الكاف”، ليكون أول الأسماء التي ستغيب رسمياً عن المواجهة المقبلة للنسور الخضر.

يشار، إلى أن المجموعة الأولى بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قد ضمت ثلاثياً مغربيا، ويتعلق الأمر بكل من نهضة بركان، والرجاء الرياضي، ثم حسنية أكادير.