كريم ساعفي .. شاب مغربي قضى في الطائرة الإثيوبية وهو في طريقه لمؤتمر أممي

تناقل رواد التواصل الاجتماعي، على نطالق واسع، اليوم الأحد، صورة الشاب المغربي كريم ساعفي، والذي نعاه رفاقه وعائلته، بعدما توفي في حادث تحطم الطائرة الإثيبوية، صباح اليوم الأحد.

وقال رفاق للفقيد، إنه كان متوجها، صباح اليوم الأحد، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للبيئة، حيث كان يستقل الطائرة من مطار أديس أبابا الإثيوبي إلى كينيا.

كريم، تناقلت صورته عدد من الحسابات الرسمية لفاعلين شبابيين وسياسيين أفارقة، حيث عرف بمشاركته في عدد من المؤتمرات الإفريقية، المرتبطة بمستقبل الشباب في المنطقة.

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يشار إلى أن الخارجية المغربية أكدت أن مغربيين اثنين لقيا حتفهما في حادث الطائرة الإثيوبية اليوم، فيما قالت إن عملية تحديد هويتهما لا زالت مستمرة بتعاون مع السلطات الإثيوبية.