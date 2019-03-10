سرقة دجاجة تنتهي بمقتل السارق في خنيفرة!

استفاق سكان دوار بوحسوسن، نواحي إقليم خنيفرة، صباح اليوم الأحد، على خبر مقتل خمسيني، عثر عليه جثة هامدة، وآثار الضرب بادية على جسده.

وقالت مصادر في المنطقة لـ”اليوم 24″ إن القاتل لم يكن سوى صاحب بيت قريب من المكان، حيث كان القتيل يهم بسرقة دجاج منه، فلما ضبطه داخل حدود بيته، ضربه بعصا على وجهه، ورأسه، وأسقطه أرضا، قبل إشعار السلطات المحلية، والدرك الملكي.

وأكد المصدر نفسه أن الواقعة حدثت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهد مسرح الحادث حالة استنفار للسلطات الأمنية، والتحريات لمعرفة تفاصيل القضية، قبل نقل الهالك إلى قسم الأموات في المستشفى الإقليمي في خنيفرة.

وبأمر من النيابة العامة، اعتقل المعني بالأمر، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار استكمال التحقيقات حول ظروف، وملابسات الحادثة.