الصين: زرعُ محاصيل خاصّة للأفيال لحماية محاصيل المزارعين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم محافظة يونان الواقعة جنوب غربي الصين، إنشاء مزرعة خاصة في منطقة حماية طبيعية بمقاطعة منغاي، وتخصيصها لزراعة محاصيل مخصصة للأفيال البرية للرعي، في محاولة لتوفير سبل العيش للمزارعين المحليين، وفق وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وستشمل المزرعة التي تبلغ مساحتها 126 فدانا زراعة الذرة وقصب السكر والخيزران والموز، وستوفر أكل 18 فيلًا كثيرا ما كان تغير على محاصيل المزارعين من قرى في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، عن مسؤول لم تذكر اسمه في مكتب رعاية الغابات المحلية، قوله إن "حماية السكان المحليين شيء أساسي للحفاظ على الأفيال الآسيوية".

وتُعدُّ الأفيال البرية الآسيوية من الأنواع المحمية في الصين، وقد سمحت جهود الحفاظ عليها إلى ارتفاع أعدادها في البلاد إلى حوالي 300 فيل.

وكما هو الحال بالنسبة للأفيال الأفريقية، فإن الأفيال الآسيوية مُعرَّضة لخطر شديد بسبب تدمير موطنها الأصلي وعمليات الصيد غير المشروع.