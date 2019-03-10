اليابان: 80 مُصابًا إثر اصطدام سفينة بحيوان بحريّ!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، أمس السبت، أكثر من 80 شخصا، كانوا على متن عبّارة اصطدمت بما يبدو أنه حيوان بحري قبالة جزيرة يابانية، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
وذكر خفر السواحل الياباني، أن الحادث وقع قبالة جزيرة سادو، حيث غادرت العبّارة التي تقلّ 121 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، من ميناء نيغاتا في جزيرة هونشو.
وأعلنت السلطات أن خمسة مصابين حالتهم حرجة، واكتشف صدع عرضه 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة.
ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، إلا أن مسؤولي خفر السواحل قالوا إن العبارة ربما اصطدمت بحوت أو حيوان بحري.
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