شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بريطانية بالتحقيق فى فضيحة «قطر والمونديال» والان نبدء بالتفاصيل

طالب نواب بريطانيون بإطلاق تحقيق حول الفضيحة التى نشرت تفاصيلها صحيفة "ذا صنداي تايمز" بتقديم قطر رشاوى كبيرة لمسؤولين فى " فيفا " لتستضيف كأس العالم 2020

و دعا النائب اميان كولينز –رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في البرلمان البريطاني – إلي إطلاق تحقيقٍ حول المزاعم التي تقول بأن قطر قدَّمت 307 مليون جنيه إسترليني للفيفا قبل منح فيفا كأس العالم 2022 إليها .

كما دعا النائب البريطااني " الفيفا" إلى تجميد مدفوعات الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد الذي "يبدو أنه ينتهك القواعد بشكل واضح".

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وانضم الديمقراطيون الليبراليون إلى دعوة " كولينز " لإجراء تحقيق، حيث دعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء إلى "توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل".

والوثائق التي قامت صحيفة "ذا صنداي تايمز" بنشرها تضمنت العقد المزعوم رسمًا قدره 100 مليون دولار سيُدفع إلى حسابٍ مخصص للفيفا إذا ما نجحت قطر في الفوز بتصويت استضافة كأس العالم الذي تم في عام 2010.

وكانت الجزيرة مملوكة ومُسيطَرًا عليها من قِبَل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي كان بدوره هو القوة الدافعة وراء ملف الاستضافة ، ونشرت صحيفة "ذا صنداي تايمز" أيضًا أن قطر قدمت مبلغًا إضافيًا يبلغ 480 مليون دولار بعد ثلاث سنوات.