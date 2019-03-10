بعث الجيش الإسرائيلي، الأحد، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، العاشر من آذار "مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".
واضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلو يا هيفا؟".
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد ألقى خطابا أول أمس، الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، قال خلاله "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يبعث رسالة "عاجلة" الى هيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.