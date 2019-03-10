الجيش الاسرائيلي يبعث رسالة "عاجلة" الى هيفاء وهبي

الخليج 365/ بغدادبعث الجيش الإسرائيلي، الأحد، برسالة عاجلة إلى الفنانة والمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة إلى المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، العاشر من آذار "مبروك هيفا وهبي كل عام، وانت بألف خير. إنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".



واضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك انت تتبرعيلو يا هيفا؟".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد ألقى خطابا أول أمس، الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس هيئة دعم المقاومة، قال خلاله "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".

