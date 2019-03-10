بالصور.. أعضاء "تنفيذي أبوظبي" الجدد يؤدون القسم أمام محمد بن زايد

أدى القسم أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

جاء ذلك بحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة.





وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأعضاء الجدد على الثقة التي أولتهم إياها القيادة الإماراتية، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما أعرب عن شكره للأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عضويتهم في المجلس أسهمت في دعم مسيرة التقدم في أبوظبي.





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وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في أبوظبي وتعزيز القيم المؤسسية التي ترتكز على الأداء المتميز والابتكار والإبداع والمرونة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح أن الارتقاء بالأداء وأنظمة الإدارات الحكومية وتطويرها إلى أعلى مستويات التنافسية يعد أولوية في تحقيق رؤية الإمارة والإسهام في سرعة إنجاز الأهداف المرجوة في مختلف المجالات.





وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مستمرة في ترسيخ مقومات التنمية الشاملة التي لا تقتصر على جانب دون غيره، وإنما تسير بالتوازي في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأوضح أن التقدم والتطور ليس حكرا على دول بعينها وإنما هو حق لجميع الدول متى امتلكت الإرادة القوية والعزيمة الصادقة وتسلحت بالعلم والمعرفة وآمنت بقدرات أبنائها واستثمرت فيهم.

وقال: "نسعى إلى تحقيق نقلة استثنائية في العمل الحكومي والخدمات التي تقدمها الدوائر لدفع عجلة النمو والتقدم في أبوظبي وصولا إلى المراكز المتقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم".

ثم التقطت الصور الجماعية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس التنفيذي الجدد.