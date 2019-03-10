الان تتابع توقف حركة القطارات بولاية ألمانية لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 7:03 م, 10 مارس 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 صرح متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”، اليوم الأحد، بأن الشركة أوقفت حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب إعصار “إبرهارد”.

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