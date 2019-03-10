الان تتابع نقابة التلفزيون الرسمي في الجزائر تعلن انضمامها للتظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 7:02 م, 10 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت نقابة التلفزيون الرسمي في الجزائر انضمامها للحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية جديدة.

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