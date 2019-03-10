الان تتابع قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء معركة تحرير الباغوز من داعش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بدء معركة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت القوات قد أعلنت أن مهلة استسلام مقاتلي تنظيم داعش في شرق سوريا قد انتهت، مؤكدة أن الهجوم ضد الجيب المحاصر سيبدأ في أي لحظة، بعد إجلاء آلآف الأشخاص منذ مطلع الأسبوع.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، في تغريدة على “تويتر”: “مهلة استسلام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على ما تبقى من إرهابيين في الباغوز”.
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