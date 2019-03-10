شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ينعى ضحايا الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، وأرسل برقية تعزية لنظيره الإثيوبي أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته والعاملين بقطاع الطيران المدني المصري لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت صباح اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.

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