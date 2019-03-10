كلبايكاني: أميركا عاجزة عن ارتكاب حماقة ضد إيران

أكد مدير مكتب قائد الثورة الإسلامية في إيران محمد محمدي كلبايكاني أن "أميركا عاجزة عن ارتكاب أية حماقة في شن هجوم على إيران".

وأشار محمدي كلبايكاني، في تصريح أدلى به، إلى "الوحدة القائمة بين المسلمين في إيران"، لافتًا إلى أن "الشيعة والسنة ارتبطوا بعلاقات أخوية وجوار وعاشوا جنبًا الى جنب بمحبة وسلام على مدى قرون متمادية"، معتبرًا أن "شخصًا يتصف بالحماقة ويصرح من مكان بعيد ومن ثم ينبثق التكفيريون والدواعش وطالبان".

وشدد على "عدم السماح لأحد بإطلاق تصريحات تؤجج الخلافات"، واصفًا "الوحدة بين الشيعة والسنة بالنعمة الكبرى"، ومؤكدًا أن "أي صوت يثير النزاعات إنما يعمل وفق أوامر الشيطان".