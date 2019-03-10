أردوغان: لن نسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لتركيا شمالي سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أننا لن نسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لتركيا شمالي سوريا".
وخلال مهرجان لحزب "العدالة والتنمية"الحاكم في تركيا في مدينة الإسكندرونة جنوب تركيا، لفت الرئيس التركي إلى أن "أننا سنوقف التنظيمات الإرهابية عند حدّها على طول حدودنا الجنوبية انطلاقا من منطقة منبج مثلما ألحقنا الهزيمة بها في عفرين".
وأوضح أردوغان أن "مجموعة بقيادة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، اجتمعت في تقسيم بذريعة يوم المرأة، وتصرفت بوقاحة تجاه الأذان عبر الصفير والهتافات"، معتبراً أن "أولئك الذي لا يحترمون ولا يحمون الأذان والعلم، لن يحترموا أو يحموا هذا الشعب والبلد".
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