وزارة الصناعة العراقية تستردّ 12 مليون يورو من إسبانيا بعد 31 عامًا

أعلنت هيئة النزاهة في العراق أن بغداد استردت نحو 12 مليون يورو من إسبانيا، تمثل قيمة شحنات نفطية مجهزة من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانية بموجب الاتفاقية العراقية – الإسبانية، عام 1988.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن "تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي"، موضحة أن "تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيئة تشير إلى أنه تمَ تحديد مجموع الأموال المترتبة بذمة الجانب الإسباني وعائدتها بعد دراسة حيثيات الملف كافة".

ولفتت هيئة النزاهة إلى أن "العراق وإسبانيا وقّعا على مذكرة تفاهم نصّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقود لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن".