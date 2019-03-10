أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن مقتل 20 امرأة وطفلا في غارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن في كشر بمحافظة حجة غربي البلاد. وأوضحت الجماعة أن "الغارات على منطقة طلان بمركز مديرية كشر دمرت 5 منازل"، مشيرة إلى أن "طيران التحالف استهدف سيارات الإسعاف في طلان بكشر وحال دونما وصولها إلى الضحايا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن مقتل 20 امرأة وطفلا في غارة للتحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.