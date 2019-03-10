وزارة الصحة اليمنية تحذر من موجة ثالثة من الكوليرا

حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من مرض الكوليرا في اليمن، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك يعود إلى ما تعرضت له البنية التحتية في القطاع الطبي بالبلاد جراء الحرب والحصار.

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