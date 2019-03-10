أعلنت السلطات الليبية إعادة فتح مطار "معيتيقة" الدولي، بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب "تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة بارتفاع حوالي 5000 قدم (أكثر من 1500 متر)، ما يشكل خطرًا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار"، على حد قول إدارة المطار.
وذكرت وكالة "رويترز" أن سكان العاصمة طرابلس يعيشون حالة من القلق بسبب شائعات عن اعتزام قوات شرق ليبيا أي "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار معيتيقة الدولي في ليبيا يستأنف عمله بعد إغلاق مؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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