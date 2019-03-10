نجم: للابتعاد عن استنهاض الشارع من دون تقديم اي دليل

اكد عضو "كتلة المستقبل" النائب نزيه نجم، في حديث اذاعي "اننا في أمس الحاجة لان تسير عجلة الحكومة بعد انتظار دام اكثر من تسعة اشهر وبعد سنوات طويلة من الشلل في مجلس النواب".

ورأى انه "لطالما نسمع عن موضوع الفساد في البلد"، سائلا: "من سيحاسب من طالما الشعب اللبناني ينتخب الزعماء نفسهم"؟، مشيرا الى "وجود الكثير من نقاط الفساد والهدر في لبنان، خصوصا في المرفأ والمطار وعلى الحدود السورية"، مشددا على ان "رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة هو رجل دولة من الطراز الاول ومن لديه دليل قاطع ضده فليقدمه".

وشدد على ان "المستقبل" مع "كشف كل الفاسدين"، معتبرا "اننا غير خائفين على رئيس الحكومة السابق السنيورة لاننا نعرف مصداقيته"، داعيا الى "فتح كل المواضيع دفعة واحدة وان يكون لدينا هيئة خاصة مؤلفة من قضاة نثق بهم"، معتبرا ان "الاعلام يجب ان يضطلع بدوره في كشف الفساد والفاسدين".

واعتبر نجم ان "الصوت الصامت الذي لم يشارك في الانتخابات عليه ان يحاسب وعليه الابتعاد عن استنهاض الشارع من دون تقديم اي دليل"، مؤكدا ان "الرئيس الحريري ليس لديه اي مانع في المحاسبة والمساءلة ومنها ملف التوظيفات".