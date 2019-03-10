أعربت وزارة الشؤون الاجتماعية عن "أسفها لخبر الذي هز المجتمع اللبناني بعد ان اكتشفت قوى الأمن الداخلي عائلة لها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تضعه على متخَّت (تتخيته) منزلها الكائن في بلدة أنصار- قضاء النبطية، منذ أكثر من 20 عاما".
واعلنت الوزارة في بيان لها "انها بدأت تتابع القضية بحيث سيتوجه فريق منها لمعاينة الشاب ذوي الاحتياجات الخاصة والقيام باللازم وتأمين الحماية له من خلال استقباله في إحدى المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة".
ودعت الوزراة "المواطنين متى اكتشفوا اي انتهاك بحق احد من ذوي الاحتياجات الخاصة تبليغ اقرب مركز للوزارة وتأكد أن رقي الدول يتمثل بمدى احتضانها للمستضعفين فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإجتماعية: توجه فريق لمعاينة الشاب ذوي الإحتياجات الخاصة للقايم باللازم في أنصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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