الحواط: تعزيز وضع المحميات في لبنان استثمار اقتصادي وسياحي وواجب وطني

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "تعزيز وضع المحميات في لبنان وبينها محميات بنتاعل وأرز جاج وجبل موسى، استثمار اقتصادي وسياحي وواجب وطني للحفاظ على الثروة الطبيعية"، مؤكداً أن "البيئة كنز لبناني في خطر".

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