جريصاتي: لم نفهم استبعاد الغريب من الوفد الرسمي الى مؤتمر بروكسل

أشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "طالما ان رئيس الحكومة هو الناطق باسم الحكومة وان مفوضية اللاجئين تتجه أكثر فأكثر الى الداخل السوري لمساعدة النازحين السوريين العائدين الى بلادهم، وبانتظار إقرار الحكومة الورقة السياسية للنزوح، لم نفهم استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من الوفد الرسمي الى مؤتمر بروكسل".

واعتبر أن "التنكر لاختصاصات الوزراء المعنيين هو امر لا يساعد في شيء في تضامن الحكومة والنتاج المنتظر منها".