أشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الوطني للمحميات الى أنه "حتى يبقى وطننا اخضر وجميل كما تغنى فيه شعراءنا وفنانينا يجب ان نعمل ليس فقط لنحافظ على ١٤ محمية انما ليصبح لبنان كله محمية، ببيئته الطبيعية النظيفة، والبيئة السياسية الخالية من الفساد".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: يجب أن نعمل ليصبح لبنان محمية والبيئة السياسية فيه خالية من الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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