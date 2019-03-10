متفرغو اللبنانية التقوا الجسر لعرض مطالبهم وأسباب تحركهم

اجتمع وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، ضم رئيسها يوسف ضاهر وأمين سرها عامر حلواني وعضو هيئتها ماهر الرافعي، مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب سمير الجسر، وشرح له مطالب الأساتذة وأسباب التحرك.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن اللقاء "ركز على مشروع القانون 5120 مع تعديلاته، والذي ينصف المتقاعدين بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته إلى 40 عاما، وعلى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يعيد التوازن إلى رواتب الأساتذة بإعطائهم ثلاث درجات استثنائية، وعلى ملفي التفرغ والملاك. وسلم الوفد معاليه نسخة من القانونين بالإضافة إلى دراسة سلسلة جديدة تحتوي على مقارنة بين رواتب الأساتذة ورواتب باقي القطاعات، وتبين الإجحاف الكبير اللاحق بالأساتذة".

وأشار إلى أن "الوفد طلب منه السعي لإدراج مشروعي القانونين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، فوعد بدرس المشروعين وإعطاء الرد قريبا، شارحا الظروف الصعبة لطرح أي مشروع فيه إنفاق. واتفق على إبقاء التواصل".