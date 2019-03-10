حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجله جونية وفي ضهور العبادية

أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بأن حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه جونية حتى ذوق مكايل دون عوائق للسير. ولفتت إلى أن حركة المرور كثيفة من ضهور العبادية نزولاً وطبيعية من عاليه باتجاه الجمهور اليرزة وصولاً الى بيروت.

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