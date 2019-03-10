مفرزة الجديدة القضائية توقف مجموعة اشخاص بجرم سرقة ومخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ ٩/٣/٢٠١٩ وفي مدينة جونية، اوقفت دورية من مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، كل من اللبنانيين: _ ج. ج. (مواليد عام 1996) _ م. خ. (مواليد عاك ١٩٩٣) _ه. م. (مواليد عام ١٩٩١) _ ع. م. (مواليد عام ١٩٩٥) _ ك. ش. (مواليد عام ٢٠٠٠) جمعيهم بجرم سرقة ومخدرات، وضبط بحوزتهم المخدرات التالية: كمية من حشيشة الكيف ومادة السالفيا، حبوب الفراولة وورق لف سجائر. وتبين ان (ج. ج.) مطلوب بملاحقات عدلية بجرم سرقة منازل ومخدرات. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص

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