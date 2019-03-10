قسد: مهلة استسلام داعش في الباغوز انتهت وتلقينا أوامر ببدء التحرك

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" بأن "مهلة استسلام تنظيم "داعش" في الباغوز انتهت وتلقينا أوامر ببدء التحرك ضد التنظيم".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، قد أعلنت، في وقت شسابق، عن انتظار خروج المدنيين لإطلاق حملة ضد "داعش" في الباغوز، لكنها أعلنت عن تأجيل المعركة إلى وقت لاحق.

يذكر أن الباغوز هي آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية وتقع عند نقطة التقاء نهر الفرات مع الحدود العراقية السورية وتتبع لمحافظة دير الزور.